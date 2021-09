Amis motards : les vibrations peuvent endommager votre iPhone (et c'est Apple qui le dit)

Si vous avez pour habitude de fixer votre iPhone sur le guidon de votre moto, Apple vous conseille de cesser de le faire, dans l'intérêt de votre appareil. La firme de Cupertino a publié sur son forum d'assistance un message expliquant que des phénomènes de vibrations de haute intensité peuvent endommager les modules photo du smartphone. Plus en détails, Apple recommande, au minimum, un support antivibratoire pour les scooters et autres deux roues, vélos compris.

Deux composants de la caméra n'apprécient guère d'être secoués comme des cocotiers. Le premier est le stabilisateur optique de l'image, disponible à partir de l'iPhone 6 Plus et versions ultérieures. Le second est l'autofocus, proposé sur l'iPhone XS et versions ultérieures, dont les iPhones SE de deuxième génération.

En conséquence, la Pomme vous recommande très fortement d'éviter d'exposer votre téléphone à d'importantes séquences de vibrations de haute intensité, sans quoi le stabilisateur optique d'image et l'autofocus pourraient bien ne plus faire correctement leur travail. Vos clichés en deviendraient bien moins précis, la netteté serait altérée par une mise au point défaillante et un flou persistant. L'idéal sera donc de laisser vos iPhone dans vos poches et autres sacs à dos.