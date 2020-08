iPhone 12 : les modules photo échouent au contrôle qualité, un retard de sortie à prévoir ?

Déjà handicapé dans sa production d’iPhone 12 à cause de la pandémie mondiale, Apple se retrouverait aujourd’hui confronté à un épineux problème sur les capteurs photo des modèles 6,1 pouces et 5,4 pouces de son prochain smartphone.

Ming-Chi Kuo dévoile dans une nouvelle note d’analyse que Genius Electronic Optical, le fournisseur d’Apple pour les modules photo des iPhone 12 concernés, a identifié un gros problème de chauffe sur le capteur grand-angle.

Un revêtement qui s’écaille sous la chaleur

À quelques semaines de la présentation supposée des nouveaux iPhone, voilà qui fait désordre. Genius Electronic Optical, qui se charge donc d’équiper les iPhone 12 de 6,1 et 5,4 pouces en modules photo, vient de s’apercevoir que le capteur grand-angle supportait mal les hautes températures et l’humidité excessive. Le revêtement qui protège les capteurs s’écaille et finit même par craquer au cours des contrôles qualité menés par l’entreprise.

Dans l’attente d’une solution, Genius Electronic Optical n’est donc pas en mesure de fournir à Apple les composants qu’il attend. La chaîne de production se voit donc ralentie, mais pas mise à l’arrêt pour autant.

En effet Apple ne met pas tous ses œufs dans le même panier, et peut compter sur Largan, son autre fournisseur qui, lui, ne rencontre aucun problème sur ses capteurs.

Les délais devraient être respectés

Ce faisant, le calendrier d’Apple devrait être respecté. Mais n’oublions pas que la firme de Cupertino a d’ores et déjà annoncé que le line up d’iPhone 12 sera lancé « quelques semaines plus tard que d’habitude ». Une info dans l’air depuis plusieurs mois, confirmée notamment par Qualcomm il y a quelques semaines.

Aussi à la lumière de ces soucis relatifs à l’appareil photo des iPhone 12, la rumeur d’un lancement en deux étapes devient de plus en plus crédible. D’après Kuo, « Apple va prioriser l’achat des capteurs 1/2.6" 7P d’entrée de gamme de Largan, au moins dans la phase initiale d’approvisionnement, afin de s’assurer que les deux iPhone 12 en aluminium puissent être lancés dans les temps ».

De ce que l’on en sait, les « iPhone 12 en aluminium » correspondraient aux modèles de 5,4 pouces et 6,1 pouces — les versions « non Pro ». Les iPhone 12 Pro, présumément dotés d’un châssis en acier inoxydable, pourraient dès lors voir leur sortie retardée.