Apple attaque en justice une autre entreprise à cause de son logo en forme de poire

Les dirigeants soulignent la petite taille de leur entreprise, qui compte seulement cinq employés. Ils déclarent : « C'est une expérience réellement terrifiante que d'être attaqué en justice par l'une des plus grandes entreprises du monde, même si nous n'avons clairement rien fait de mal, et nous comprenons pourquoi la plupart des entreprises se contentent de céder et de changer leurs logos. »