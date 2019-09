Le logo pomme d'Apple sur les iPhone pourrait vous signaler vos notifications

Un logo Apple lumineux pour donner de la couleur à son iPhone

Source : Apple Insider

On se souvient que les Mac intégraient à l'époque un logo sur le châssis qui s'éclairait lorsque l'ordinateur était en marche ; le constructeur avait néanmoins abandonné cet élément visuel en 2015.Apple serait d'humeur nostalgique et réfléchirait à ajouter une couche lumineuse à son logo, situé à l'arrière des différents modèles d'iPhone, qui deviendrait transparent. Ce dispositif pourrait permettre de prévenir l'utilisateur d'une notification, de manière plus élégante que le flash de l'objectif photo qu'il est possible de déclencher à l'arrivée d'une nouvelle alerte.Le constructeur réfléchit également à proposer une personnalisation plus avancée en permettant de changer la couleur de la pomme croquée, selon son envie du jour. Ce système semble assez curieux, le constructeur étant plutôt réputé pour maîtriser totalement le design et le look très épuré de ses produits.