Photographes, fuyez ! Les nouveaux MacBook Pro ne supportent pas la dernière norme de carte SD

C'est plutôt dommage. Les nouveaux MacBook Pro, équipés des puces M1 Pro et M1 Max , sont des monstres de puissance dédiés avant tout à un usage professionnel gourmand, parfait pour celles et ceux travaillant la photo et la vidéo. Dans cette optique, le retour du sacro-saint port SD est une aubaine pour ces personnes : plus besoin de se procurer un adaptateur qui va bloquer un port USB Type-C.