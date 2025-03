Écran : comme un retour vers le passé

Sur le plan de l’affichage, l’appareil ne revoit pas non plus sa copie par rapport à l’année dernière. Il se contente donc une nouvelle fois d’une dalle tactile Amoled Full HD de 15,6 pouces (diagonale de 39,6 cm, définition de 1 920 points par 1 080) et bloquée à 60 Hz… un écran que nous aurions peut-être acclamé en 2018, mais voilà, nous sommes désormais en 2025.

À l’heure des dalles 3:2 et 16:10 plus confortables à l’usage, et alors que le marché pivote de plus en plus vers des panneaux 2,8K à 120 Hz, les spécifications de cette modeste dalle Full HD n’impressionnent plus du tout. Encore moins sur un appareil aussi coûteux que le Galaxy Book 5 360, vendu à plus de 1 900 euros en prix de départ. Néanmoins, ce panneau organique signé Samsung Display conserve certains atouts.