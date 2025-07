La décision d'Intel était expliqué par la « perte d'intérêt » de l'Hyper-threading alors que le nombre de cœurs intégrés à chaque processeur est de plus en plus important. Intel préférait augmenter le nombre de cœurs efficaces que de conserver cette technologie.

La suite, vous la connaissez, la sortie d'Arrow Lake ne s'est pas très bien passée. Si l'efficacité des puces est bel et bien supérieure à celles de la génération précédente (Raptor Lake Refresh), les performances pures peuvent être en retrait et c'est plus particulièrement le cas dans le domaine du jeu vidéo. La confiance ne semble pas non plus être totalement au rendez-vous.

Une perte de confiance qui se traduit par des ventes inférieures aux attentes sur Arrow Lake. Au contraire, les plus importants clients d'Intel veulent encore des puces de 13e et 14e génération lesquelles voient leur demande progresser, prenant évidemment de cours la firme américaine qui voit ses résutlats financiers encore un peu plus bouleversés.

La réponse n'a finalement pas trop tarder et Lip-Bu Tan a tout récemment annoncé une nouvelle restructuration du groupe et de nouvelles orientations. En premier lieu, nous en avons parlé, il est question de réduire encore le nombre d'employés pour atteindre 75 000 personnes, mais le plus surprenant nous l'avons évoqué en titre de cette actualité.

En effet, Lip-Bu Tan confirme son intention de « revitaliser l'écosystème x86 » ce qui va se traduire notamment par le retour de l'Hyper-threading. Le P.-D.G. de la firme américaine explique que « s'éloigner du SMT [NDLR : simultaneous multi-threading ou Hyper-threading] aura été un désavantage compétitif ». Au moins, il n'y a pas d'ambiguité !

Si les choses ne sont pas encore clairement définies, tout porte donc à croire que dès le lancement de Panther Lake – dont la sortie reste prévue pour la fin de cette année 2025 – pour le marché client et dès celui de Granite Rapids pour le marché serveur, l'Hyper-threading signera son retour qui doit « aider à réduire l'écart de performances observé ».