AMD : les Ryzen 7 4800U et 9 4900HS apparaissent en benchmark... avec un écart de 30% de perfs

Deux processeurs cousins

Nous avons eu la chance de pouvoir les découvrir en avant-première au Texas (lire les articles ici et là ), chez AMD et avant le confinement. Les Ryzen 7 4800U et Ryzen 9 4900HS arriveront sur le marché dans les prochaines semaines, sauf complications dues à la situation sanitaire actuelle. Si les spécifications des deux processeurs (et de l'ensemble de la gamme « Renoir » d'AMD) sont officielles depuis début mars, on manque encore d'indices quant à leurs performances. Un leaker connu sur Twitter sous le pseudo de _rogame a néanmoins repéré les deux puces sur le benchmark Fire Strike. De quoi avoir un premier aperçu objectif de ce qu'elles ont dans le ventre.D'après les informations partagées par _rogame, le Ryzen 7 4800U testé sur Fire Strike était monté sur un laptop équipé de mémoire LPDDR4X (cadencée à 4 266 MHz) et parvenait à glaner 16 171 et 3 543 points respectivement en score Physique et Graphique.Le Ryzen 9 4900HS parvenait pour sa part à atteindre un indice de 21 289 points en score Physique et totalisait 4 085 points en score Graphique. De quoi lui permettre de devancer son petit frère le 4800U de 31,6 %, tout du moins sur Fire Strike. Les performances de son iGPU sont quant à elles supérieures de 15,3 %, ce qui justifierait en partie l'écart de 20 watts de TDP entre les deux puces : AMD donnerait ainsi plus de marge de manœuvre à la partie graphique de son processeur hautes performances.Reste que le Ryzen 7 4800U se montre très compétitif face aux Core i7-1065G7 (4 cores Ice Lake-U, 10 nm) et Core i7-10710U (6 cores Comet Lake-U, 14 nm) d'Intel, qui ne totalisent respectivement « que » 11 996 et 12 723 points respectivement en score Physique. Si l'on en croit ces chiffres, la nouvelle puce basse consommation d'AMD s'imposerait donc avec 34,8 % et 17,8 % de performances en plus que ses deux concurrents, respectivement.Le Ryzen 7 4800U arriverait en outre devant un processeur Intel Tiger Lake-U (pour l'heure inconnu au bataillon) présent sur la base de données du benchmark. Le processeur d'AMD garderait ainsi une avance de 24,1 % sur le CPU de prochaine génération d'Intel en score Physique. On ignore toutefois quel pourrait être l'écart entre les deux références en score Graphique.Pour rappel, les Ryzen 7 4800U et Ryzen 9 4900HS disposent tout deux de la gravure en 7 nm de TSMC et de l'architecture ZEN 2, la même que sur les processeurs de bureau Ryzen 3000 , lancés l'été dernier par AMD. Les deux puces comprennent l'une comme l'autre 8 cores et 16 threads, ainsi que 8 Mo de cache L3. Elles embarquent par ailleurs du même iGPU. Ce dernier est basé sur 8 cores Vega cadencés à 1 750 MHz.Les deux APUs se différencient toutefois en matière de fréquences et de TDP, avec entre 1,8 et 4,2 GHz pour 15 W de TDP sur le Ryzen 7, et entre 3,0 et 4,3 GHz pour 35 W de TDP chez le Ryzen 9. Un processeur que nous devrions être bientôt en mesure de tester en bonne et due forme sur Clubic.