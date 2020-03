Une Surface animée d'un processeur AMD Ryzen aperçue sur 3DMark

© Microsoft

Microsoft compterait parmi les partenaires OEMs d'AMD pour la quatrième génération d'APUs Ryzen

C'est en tout cas ce que laisse entendre l'apparition, sur la base de données de 3DMark 11, d'un produit Surface équipé à la fois d'un APU Ryzen 5 4500 U et d'une puce graphique dédiée Radeon RX 5300M . Découvert par _rogame, un leaker connu pour ses trouvailles sur les bases de données d'utilitaires de Benchmark, l'appareil se montre relativement puissant. On ignore par contre s'il s'agit d'un nouveau Surface Laptop, d'un Surface Book ou d'une tablette Surface Pro. Nous serions tentés d'appuyer l'hypothèse soit d'un Surface Laptop de 15 pouces, soit d'un Surface Book 3 de la même diagonale.Comme nous l'expliquions dans un article dédié à la nouvelle gamme de processeurs basse consommation d'AMD , le Ryzen 5 4500U est basé sur l'architecture Zen 2 et la gravure en 7 nm de TSMC . Il dispose de 6 cores et 6 threads cadencés entre 2,3 et 4,0 GHz. La puce embarque par ailleurs 11 Mo de cache et 6 unités de calcul GPU cadencées à 1 500 MHz, pour un TDP configurable de 15 watts. Malgré la présence sur le SoC d'un iGPU Vega, Microsoft miserait ici sur un GPU dédié en prime, pour plus de puissance de calcul et une meilleure polyvalence. Dans ces conditions, il ne serait pas étonnant que la firme ait aussi recours à la technologie SmartShift annoncée par AMD.Cette dernière permet pour rappel d'utiliser plus intelligemment la combinaison d'un processeur AMD dans son entier (CPU + iGPU) et d'un GPU dédié Radeon, en améliorant notamment leurs degrés de communication. L'idée étant ici de les laisser prendre le relais l'un de l'autre en fonction des situations pour des performances et une consommation d'énergie optimisées.Comme le pointe Tom's Hardware, 3DMark 11 ne fait pas explicitement mention du modèle de GPU dédié intégré à ce futur appareil Surface. Il est toutefois indiqué que ce dernier dispose de 3 Go de mémoire vidéo. La déduction est alors assez simple : seule la Radeon RX 5300M dispose actuellement de 3 Go de VRAM (GDDR6) dans le lineup d'AMD.Cette puce GPU Navi 14 profite elle aussi de la gravure en 7 nm de TSMC et embarque 22 unités de calcul soit 1 408 processeurs de flux (Stream Processors/SP). Elle est cadencée à 1 181 MHz en mode jeu et à 1 445 MHz en boost, tandis que sa mémoire vidéo est cadencée à 14 Gbps en exploitant un bus 96-bit, pour 168 Go/s de bande passante mémoire.