18 heures d'autonomie, c'est la promesse des ordinateurs portables basés sur AMD Ryzen 4000

Une annonce à prendre avec des pincettes

AMD enfin une alternative solide à Intel sur laptop ?

Au moins un des premiers ordinateurs portables équipés de puces basse consommation Ryzen 4000 (sous architecture Zen 2 et gravées en 7 nm) profitera d'un maximum de 18 heures d'autonomie. C'est la promesse de Rick Bergman, l'un des principaux cadres d'AMD, visiblement très fier de l'offre renouvelée que le groupe s'apprête à lancer sur laptops, pour concurrencer plus efficacement Intel sur un marché qu'il domine encore d'une large avance. Comme l'indique, AMD a par ailleurs d'ores et déjà confirmé que ces nouveaux processeurs pourront embarquer jusqu'à 8 cores, ce qui laisse entrevoir de belles performances.Les déclarations de Rick Bergman méritent toutefois d'être prises avec des pincettes. Si une autonomie allant jusqu'à 18 heures sur laptop est prometteuse (elle placerait en effet les nouvelles puces d'AMD au niveau ou presque du SoC Snapdragon 8cx de Qualcomm), l'intéressé ne s'est pas attardé à indiquer quel modèle de processeur il prenait pour référence, ni quel modèle ou type d'appareil avait été utilisé pour le test (la taille de la batterie pourrait avoir un impact notable dans cette estimation). On ignore enfin dans quel cadre, pour quelle utilisation, ce niveau d'autonomie a été atteint. Autant de points que seuls des tests extérieurs et indépendants pourront tirer au clair.Reste qu'avec ses prochains processeurs mobiles, AMD franchira indiscutablement un cap technologique. Grâce au passage sur l'architecture Zen 2 (utilisée sur processeurs de bureau depuis juillet dernier) et la gravure en 7 nm, AMD mise sur une efficacité énergétique nettement améliorée. La firme a ainsi indiqué que même des processeurs dotés de 6 cores pourraient fonctionner à seulement 15 watts de TDP. Il faudrait toutefois s'attendre à des fréquences relativement basses sur ces références.Alors qu'Intel a choisi de scinder ses gammes de processeurs mobiles en deux (d'une part les puces Comet Lake , gravées en 14 nm, pour des performances CPU sans compromis ; et d'autre part les puces Ice-Lake , gravées en 10 nm, pour une meilleure gestion énergétique et de meilleures performances graphiques) et que les avancées promises par le 10 nm se font encore attendre ( Tiger Lake devrait toutefois remédier au problème), AMD semble avoir une très belle carte à jouer sur PC portables, un marché toujours en proie aux pénuries de processeurs Intel Clubic, qui a récemment eu la chance de se rendre au Texas, dans les locaux d'AMD, pour découvrir en avant première ces nouveaux processeurs, sera bientôt en mesure de vous en parler...