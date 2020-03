AMD lance de nouveaux Ryzen Embedded, des processeurs intégrés à très (très) basse consommation

© AMD

Lire aussi :

Le processeur AMD Threadripper 3990X peut faire tourner Crysis... Sans carte graphique



Entre 6 et 10 watts de TDP

Des processeurs pensés pour les 10 prochaines années

Sources : AnandTech / Communiqué AMD

Utilisées dans des domaines variés allant des outils d'affichage public à la signalisation, en passant par l'informatique d'entreprise et industrielle, les puces intégrées représentent un marché porteur pour AMD. La firme lance ainsi discrètement deux nouveaux processeurs Ryzen Embedded : les R1102G et R1305G. Ces derniers complètent par le bas la gamme existante en proposant une consommation encore plus restreinte, avec un TDP débutant à seulement 6 watts pour le R1102G.Le Ryzen Embedded R1102G devient donc officiellement le petit Poucet de la famille. S'il reprend bien deux cores comme le reste de la gamme, il se dispense du SMT (deux threads seulement, donc) et se contente de fréquences plus réduites, limitées à 1 200 MHz de base et 2 600 MHz en boost, ainsi que d'un support mémoire amputé (single channel, mais avec prise en charge ECC). En contrepartie, il n'affiche que 6 watts de TDP, ce qui le rend très adaptable.Le Ryzen Embedded R1305G, affiche un TDP configurable entre 8 et 10 watts. Il arbore deux cores, mais avec SMT pour obtenir quatre threads. Les fréquences sont ici comprises entre 1 500 et 2 800 MHz, tandis que le dual channel est supporté question DRAM.Ces deux nouveaux processeurs intègrent en outre, l'un comme l'autre, un iGPU Vega 3, 1 Mo de cache L2 et 4 Mo de cache L3, ainsi que deux lignes 10 GbE.Dans son communiqué, AMD précise que ces deux nouvelles puces seront commercialisées pendant 10 ans. Leur disponibilité s'étirera ainsi jusqu'en 2030.On apprend en outre que les Ryzen Embedded R1102G et R1305G sont d'ores et déjà utilisés par certains partenaires OEM d'AMD. Les deux processeurs sont par exemple intégrés à certaines machines de Kontron (au travers de sa plateforme D3713-V/R Mini-ITX) et Simply NUC (via le Mini PC Red Oak). Deux cartes mères 4x4 signées Sapphire et basées sur les APUs Ryzen Embedded R1000 ont également été annoncées la semaine dernière.