AMD EPYC : la famille s'agrandit de deux références 32 et 64 cœurs et 256 Mo de cache

Des processeurs 64 cores EPYC plus abordables chez AMD

Source : AnandTech

AMD souhaite renforcer ses positions sur le marché du serveur. Encore minoritaire sur ce secteur face à Intel, la firme de Lisa Su semble se tourner vers la stratégie du nombre en préparant l'arrivée d'une vague de nouveaux processeurs EPYC, destinés à combler un maximum de segments tarifaires. Parmi ces nouvelles puces, les processeurs EPYC 7662 et 7532 , qui arborent notamment 64 et 32 cores (respectivement), mais aussi 256 Mo de mémoire cache L3.Si aucun prix public n'a encore été annoncé pour ces deux nouveaux venus (le tarif est vraisemblablement connu, pour l'heure, des seuls constructeurs OEM), AMD semble avoir pour but de proposer à ses clients des produits performants, mais un peu moins coûteux. Sur le papier l'EPYC 7662 ne se distingue ainsi pas tellement des autres processeurs EPYC haut de gamme. On y retrouve bien 64 cores, 128 threads et 256 Mo de cache L3, mais l'on se contente de fréquences limitées à 2,0 GHz de base et 3,30 GHz en boost. C'est un peu moins que le 7702, proposé à 6 450 dollars. Autre différence, le 7662 affiche une enveloppe thermique plus importante, fixée à 225 watts (contre 200 watts pour le 7702).Ce nouveau processeur se destine donc aux entreprises souhaitant faire des économies sur le prix des composants, quitte à devoir dépenser au contraire un peu plus en énergie et en systèmes de refroidissement.Parallèlement au 7662, AMD lance son EPYC 7532. Principal intérêt de cette nouvelle référence : sa quantité de mémoire cache L3, portée à 256 Mo (soit 8 Mo par core) contre seulement 128 Mo sur le 7542, qui profite toutefois de meilleures fréquences. Ainsi équipé, en plus de ses 32 cores et 64 threads, l'EPYC 7532 devrait bénéficier aux applications nécessitant une généreuse quantité de cache, comme ANSYS CFX, note, mais aussi aux outils ne tirant pas nécessairement avantage d'un trop grand nombre de cores et de threads.Pour concevoir l'EPYC 7532, AMD est simplement parti d'une base équipée de 8 chiplets similaire à celle du 7662, mais a désactivé purement et simplement la moitié des cores pour n'en garder que 32. Côté cadences, l'EPYC 7532 affiche 2,40 GHz de base et 3,30 GHz en boost pour un TDP annoncé à 200 watts.Rappelons que l'ensemble des nouveaux processeurs AMD EPYC disposent de 128 lignes PCIe 4.0 et peuvent supporter jusqu'à 4 To de DRAM DDR4-3200. Comme évoqué plus haut, Dell et Supermicro ont déjà annoncé qu'il utiliseraient les EPYC 7662 et 7532, notamment sur leurs châssis PowerEdge R6515, R7515, R6525, R7525, et C6525 (chez Dell), mais aussi A+ et BigTwin (chez Supermicro).