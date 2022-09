Lancée à 949 dollars, l'Ayaneo 2 prend des airs de console portable ultime

Aux côtés de cette puce AMD de dernière génération, les Ayaneo Geek et Ayaneo 2 pourront compter sur 16 ou 32 Go de RAM et 512 Go, 1 To ou 2 To de SSD en fonction des configurations choisies. Elles seront également alimentées l'une comme l'autre par une batterie de 50,25 Wh. L'Ayaneo 2 aura pour sa part droit à un total de quatre coloris : Starry Black, Sky White, B. Duck, et Retro Power. Cette dernière profite par ailleurs d'un plus grand écran de 7 pouces, offrant une définition 1200p par défaut (ainsi qu'une qualité d'affichage intéressante avec 400 nits de luminance, un spectre sRGB couvert à 135 % et un ratio de contraste annoncé à 1200:1).