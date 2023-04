On connaît le prix de la ROG Ally d'ASUS, le Steam Deck taïwanais survitaminé

D'après le généralement bien informé SnoopyTech, dont les informations nous sont rapportées par le site The Verge (qui a d'ailleurs reçu les mêmes informations de son côté), l'ASUS Rog Ally ne coûterait « que » 799 euros. Plus étonnant, ce tarif concernerait le modèle le plus élevé en gamme, ce qui inclurait donc la puce AMD Z1 Extreme, les 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Si ce tarif n'est évidemment pas à la portée de tous les budgets, force est de reconnaître qu'il serait particulièrement aligné avec la grille tarifaire du Steam Deck (d'autant que la Rog Ally promet de bien meilleures performances). À titre de comparaison, la version du Steam Deck embarquant un SSD de 512 Go est actuellement commercialisée à 679 euros.