L'ASUS ROG Ally pourrait sortir "plus tôt qu'on ne le croit"

Nous pourrions d'ailleurs en savoir très rapidement davantage à ce sujet, car si aucune date de lancement officiel n'a pour l'heure été avancée par ASUS, le tweet ci-dessus tente de nous titiller en évoquant une sortie « qui pourrait arriver plus tôt que vous ne vous y attendiez ». Autre point important, il est bien précisé que la sortie sera « worldwide », autrement dit mondiale.

Prenons ici aussi des gants, le monde de la tech nous a toutefois habitués à des approximations géographiques et, trop souvent, quand il est question de sortie mondiale, on doit se contenter d'Amérique du Nord, Europe, Asie de l'Est et Australie/Nouvelle-Zélande. Affaire à suivre…