L’écran portable gamer d’ASUS a désormais un pied télescopique

Le nouveau support en forme de trépied compact permet évidemment de régler la hauteur du moniteur grâce à une partie télescopique. L’ensemble (avec le pied) ne pèse que 1,76 kg, et se présente comme un complément idéal pour les ordinateurs portables. Avec ses 17,3 pouces, on imagine qu’il est surtout destiné aux petits formats de 11 et 12 pouces.