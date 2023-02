iPhone, Macbook, Apple TV... Apple dépasse les 2 milliards d'appareils actifs

Jeudi 2 février, lors de la présentation de ses derniers résultats trimestriels, Apple a annoncé avoir franchi la barre des 2 milliards d'appareils activés dans le monde.

Il y a tout juste un an, la marque avait indiqué que 1,8 milliard d'iPhone, de Mac, d'iPad et d'Apple Watch étaient actuellement utilisés sur le globe. Ils étaient 1,5 milliard au début de l'année 2020.

Si l'on prend un peu plus de recul, les chiffres sont encore plus impressionnants. En 2016, Apple avait annoncé avoir franchi le palier du milliard d'appareils activés dans le monde. Il ne lui aura fallu que 7 ans pour doubler ce chiffre, bien aidée par le rythme soutenu de ses différentes gammes de produits et par un attrait jamais démenti pour l'iPhone, et ce, malgré des prix en hausse constante depuis plusieurs années.