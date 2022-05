iPhone 14 Pro : comment un fournisseur d'écrans a tenté d'entourlouper Apple

Apple a vécu une mésaventure avec un fournisseur d'écrans pour l' iPhone 13 , et doit décider s'il va travailler à nouveau avec lui pour l'iPhone 14.

Le fabricant chinois de dalles BOE s'est mis dans de beaux draps et risque de perdre son juteux contrat avec Apple.

Apple s'est rendu compte de la supercherie, et la confiance envers BOE s'est logiquement étiolée avec cet épisode. Si bien qu'il n'est pas sûr que le contrat passé pour les iPhone 14 puisse finalement être tenu.

D'après The Elec, Apple accuse BOE d'avoir unilatéralement et sans prévenir modifié les spécifications des dalles livrées pour l'iPhone 13. L'entreprise aurait notamment joué sur la largeur du circuit des transistors en couches minces, sans doute pour augmenter sa productivité ou pour améliorer ses marges.

La firme de Cupertino et BOE s'étaient mis d'accord sur la livraison de 30 millions d'écrans OLED pour la prochaine génération des smartphones d'Apple : les iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Mais jusqu'ici, la marque à la pomme n'a pas autorisé son fournisseur à lancer la production, la faute à des malfaçons sur les écrans fabriqués par la société pour les iPhone 13.