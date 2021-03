Samsung devrait produire tous les écrans des futurs iPhone 13 Pro et 13 Pro Max

Les iPhone 13 et 13 mini conserveraient quant à eux une dalle OLED LTPS, et l'on peut imaginer que le taux de rafraîchissement resterait bloqué à 60 Hz, ce qui permettrait de différencier un peu plus les deux gammes. LG serait apparemment en charge de la fabrication de ces écrans.

Apple pourrait ainsi rattraper son retard par rapport à ses concurrents dont les smartphones haut de gamme ont déjà adopté un taux de rafraîchissement supérieur. On s'attendait d'ailleurs à ce que l'iPhone 12 Pro franchisse le pas du 120 Hz, mais le constructeur californien n'aurait pas réussi alors à gérer la technologie LTPO et à garantir une bonne autonomie, en ajoutant à cela l'adoption de la 5G, très énergivore.

Les prochains iPhone 13 devraient être annoncés, si tout se passe bien, en septembre prochain.