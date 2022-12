LG dévoile un module caméra doté d'un zoom optique qui va... loin !

Les derniers smartphones sortis, toutes marques confondues, ont considérablement augmenté la qualité de leurs photos, avec des téléobjectifs plus avancés et des capteurs plus imposants pour aspirer le plus de lumière.

En conséquence, les blocs photo grossissent et prennent une place désormais considérable à l'arrière de nos téléphones. On l'a vu par exemple avec la multiplication des capteurs, jusqu'à 5 objectifs sur un même appareil, ou la taille des capteurs de l'iPhone 14 Pro Max qui dépassent très largement du boîtier de l'appareil.

LG Innotek, avec son nouveau capteur, va augmenter le zoom optique tout en proposant un composant qui permet de conserver un dos plat et qui élimine toutes les protubérances sur les smartphones équipés.