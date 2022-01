vivo : un zoom périscopique 5x équiperait le futur NEX 5 de la marque

L'intérêt d'intégrer un zoom périscopique dans un smartphone est clair : gagner en finesse. Contrairement à un zoom optique plus classique, le périscopique est construit à l'horizontale sous le smartphone. L'empilage des lentilles et miroirs ne se fait donc plus de bas à haut, mais de gauche à droite (ou inversement). D'autres avantages sont au programme avec ce type de matériel : peu ou pas de distorsion de l'objectif et une meilleure qualité globale avant tout.