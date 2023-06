Pourquoi l'Apple Vision Pro va muscler le matériel du futur iPhone 15 ?

Résultat, l'iPhone 15 devrait être dopé par le géant de la tech. La puce Ultra Wide Band (UWB) devrait ainsi bénéficier d'un saut qualitatif, avec une gravure passant de 16 à 7 nanomètres. De quoi permettre au smartphone de présenter en même temps des performances à la hausse et une consommation énergétique à la baisse.

Et la société fondée par Steve Jobs voit déjà plus loin, puisque l'iPhone 16 sera lui aussi adapté aux besoins du Vision Pro. « L'iPhone 16 passera probablement au Wi-Fi 7, qui sera plus propice à l'intégration par Apple des produits matériels fonctionnant sur le même réseau local et offrira une meilleure expérience de l'écosystème », indique Ming-Chi Kuo. Une façon de pousser au fil des années les clients Apple vers le casque, dont les prochaines générations pourraient être moins coûteuses ?