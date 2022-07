Fatigué de payer des taxes à Apple, Netflix glisse un bouton d'inscription externe à son application iOS

Dès lors, lors du lancement de l’application, l’utilisateur avait donc accès uniquement au bouton de connexion et à un message d’erreur spécifiant que les inscriptions n’étaient pas prises en charge par l’application. Il n'était pas non plus fait mention que les utilisateurs pouvaient s'inscrire via le site de Netflix, Apple bannissant cette pratique. Une situation pouvant désorienter un grand nombre de potentiels nouveaux abonnés.