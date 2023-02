Une panne mondiale frappe le géant du streaming Netflix

Netflix demeure, en 2023, l'une des plateformes de SVoD préférées des Françaises et des Français et, plus largement, l'un des services les plus sollicités au monde dans sa catégorie. Si l'infrastructure de Netflix est aussi l'une des plus solides, le risque de couac existe toujours, et c'est ce qu'il semble se produire aujourd'hui. Depuis 19 h (heure de Paris), le service DownDetector, spécialisé dans les pannes, répertorie une montée en flèche des signalements selon lesquels Netflix serait hors service.