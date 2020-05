Microsoft met à jour nombre de pilotes Wi-Fi et Bluetooth pour Windows 10

Attendue dans les prochaines heures pour un déploiement global, la mise à jour de mai pour Windows 10 permettra à Microsoft de lancer une flopée d'updates des pilotes Wi-Fi et Bluetooth de son OS.

Elle était initialement prévue le 12 mai, elle doit finalement être déployée d'ici au 28 mai sous peine de changer de nom. La mise à jour de mai, concoctée depuis plusieurs mois par Microsoft, s'agrémentera d'une quantité non négligeable de mises à jour de pilotes Wi-Fi et Bluetooth signés Intel. Destinées à certains appareils seulement, ces dernières seront disponibles avec les versions récentes de Windows 10, y compris celles de mai 2019 (v. 1903) et novembre 2019 (v. 1909).