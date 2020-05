Windows 10 se dote de plus d'options d'accessibilité dans la mise à jour de mai

© Microsoft

Microsoft entend rendre son système d'exploitation plus simple à utiliser pour tous. Dans sa prochaine mise à jour, Windows 10 renforce en effet son accessibilité, grâce notamment à un curseur de texte plus visible et à une amélioration de ses outils Loupe et Narrateur. Alors que la mise à jour de mai 2020 est attendue dans les prochains jours, Microsoft dévoile petit à petit les nouvelles fonctionnalités intégrées dans Windows 10. Sur son blog officiel, l'entreprise a notamment fait le point sur ses dernières options d'accessibilité.

Régler la taille et la couleur du curseur de texte Dans sa nouvelle version, l'OS se veut plus adapté aux personnes atteintes de déficience visuelle, grâce à l'ajout d'options d'ergonomie supplémentaires, dans les paramètres. En premier lieu, le curseur de texte sera à présent plus facile à retrouver. S'il était déjà possible de régler son épaisseur, les utilisateurs pourront désormais également ajuster sa taille et sa couleur (voir ci-dessus), à l'image de ce qui est déjà proposé pour le pointeur de la souris. Des indicateurs, situés à chaque extrémité du curseur, pourront également aider à le repérer.



Les outils Loupe et Narrateur enrichis C'est ensuite l'outil Loupe, particulièrement important pour les individus malvoyants, qui va s'enrichir de nouvelles fonctionnalités. Tout d'abord, pour limiter les effets de la fatigue visuelle, il pourra dorénavant s'afficher en mode sombre. Mais surtout, il s'accompagnera à présent d'une fonction de synthèse vocale, capable de lire le texte affiché par des applications telles que Chrome, Firefox, Word ou Outlook. À cet effet, de nouveaux boutons de contrôle vont donc faire leur apparition dans la Loupe (cf. ci-dessous).

