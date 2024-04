Microsoft a laissé un serveur contenant des informations confidentielles ouvert aux 4 vents (et sans mot de passe)

C'est un joli lièvre qu'a récemment levé la société de cybersécurité SOC Radar. Elle a en effet identifié une faille de sécurité au niveau d'un serveur Azure qui rendait public, sans protection même d'un mot de passe, des informations en lien avec le moteur de recherche maison Bing. Résultat, n'importe quel quidam pouvait ouvrir la porte, et se servir dans les informations disponibles.

Et le serveur en question stockait de nombreuses informations, allant du code à des scripts. Plus embêtant, il disposait aussi de fichiers de configurations dans lesquels on pouvait retrouver des mots de passe et des informations d'identification ouvrant l'accès à d'autres bases de données de Microsoft.