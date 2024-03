JO de Paris : les gendarmes français "cyber-testés", le résultat n'est pas joli à voir...

C'est en pleine nuit que les gendarmes ont reçu un e-mail plutôt alléchant. En objet, la mention « Dotation exclusive de places pour les épreuves des Jeux olympiques 2024 » attire l'oeil, forcément, et c'est pour ainsi dire le but de la démarche : pousser au clic et à l'ouverture du message électronique.