NordVPN rajoute une IP dédiée en option à son VPN

Suivant vos pratiques en ligne, profiter d'une adresse IP régulièrement renouvelée est un avantage plus que recherché une fois que vous êtes connecté à votre VPN. Plusieurs solutions, dont NordVPN dernièrement, vous proposent désormais de pouvoir acheter une adresse IP fixe. Un usage à l'image de ce qui s'emploie par un propriétaire de site Web pour qu'il n'ait pas à utiliser son nom de domaine.

Les adresses IP proposées par un VPN étant mises en commun avec d'autres utilisatrices et utilisateurs, certaines peuvent par exemple figurer sur des listes noires du fait de l'activité d'autres utilisateurs avec cette même adresse. Plus encore, pour accéder à vos comptes bancaires, il peut être rassurant pour votre banque de ne pas constater de récurrents changements d'adresse IP.

Ainsi, avec « IP dédiée », vous pouvez vous offrir une adresse IP fixe, mais qui n'est toujours pas votre adresse IP véritable, pour conserver un certain seuil de cyberconfidentialité. NordVPN vous propose ce service en option sur ses licences contre 59,50€/an, sous réserve de disposer d'une licence en cours de validité. Les adresses IP peuvent être choisies entre différents pays, à savoir l'Allemagne (Berlin), les Etats-Unis (Buffalo, Dallas et Los Angeles), la France (Paris), les Pays-Bas (Amsterdam) et le Royaume-Uni (Londres). Et vous, avez-vous recours à une adresse IP dédiée ?