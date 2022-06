Sécurisez vos paiements en ligne avant les soldes avec ce VPN à prix cassé !

L'été est bien évidemment synonyme de vacances, de repos et (on vous le souhaite) de soleil, mais c'est aussi une période où il vous faut redoubler de vigilance en ligne, car les achats y sont nombreux, et les pirates à l'affut le sont tout autant. Avec NordVPN, sécurisez vos transactions en ligne avec simplicité, car, au besoin, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Quick Connect pour disparaitre des radars. En effet, conjointement à l'intuitivité de l'interface de NordVPN, choisit pour vous un serveur au hasard par les 5400 disponibles dans 60 pays et vous permet, en quelques secondes, de bénéficier d'une adresse IP de substitution, de même qu'une géolocalisation factice par rapport à l'endroit où vous vous trouvez réellement. Cela rend extrêmement difficile le tracking, et même les pirates les plus aguerris pourraient bien s'y casser les dents. Cela met également fin aux publicités ciblées et analyses de comportement, ce qui fait que vous achetez ce que vous souhaitez, et vous ne vous laissez pas envahir par des annonces toujours plus nombreuses entachant votre vie privée par une nécessaire collecte de données.

Des achats en ligne sécurisés pour vos soldes d'été, c'est facilité par le cryptage de votre connexion VPN avec la norme AES 256 bits. Celle-ci est tout simplement la même qu'employée par l'armée des Etats-Unis pour chiffrer ses communications, alors autant dire que même les hackers le plus chevronnés ne risquent pas d'obtenir les informations de votre carte bancaire. C'est vraiment rassurant, et cela vous permet de ne jamais être exposé en ligne, même malgré vous, dès lors que NordVPN est actif. La firme inclut également un Kill Switch dans son offre, un outil bien pratique (et désactivable au besoin) qui bloque votre navigation en cours en cas de perte de votre connexion VPN. Le risque d'exposition sur le Web en est donc d'autant plus réduit.