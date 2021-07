Serveurs dédiés ou mutualisés, quelles différences, pourquoi est-ce important au moment de choisir un VPN ?

Avec une adresse IP dédiée, vous bénéficiez d’un débit plus rapide grâce à l’allocation d’une bande passante plus importante que celle distribuée à une IP partagée. Dans le cadre de l'utilisation d'un VPN, il s'agit-là d'un point non négigeable. Par exemple, vous bénéficiez d’une vitesse plus satisfaisante pour regarder dans des conditions parfaites vos séries préférées en streaming.