5,4 millions de comptes Twitter hackés sont en vente sur le dark web

La personne en possession de ces comptes a été contactée par RestorePrivacy, un site web dédié à la protection de la vie privée sur Internet. Elle leur a indiqué que le prix de vente de cette gigantesque base de données était de 30 000 dollars au minimum, et a affirmé que des comptes Twitter de célébrités faisaient partie du lot. Cela signifie donc que n'importe quelle personne malintentionnée disposant de cette somme peut acquérir les informations de plus de 5 millions d'utilisateurs Twitter existants, et en faire l'usage qui lui plaît.

Une telle quantité d'adresses mail et de numéros de téléphone peut en effet être utilisée à des fins publicitaires sans respect des règles du RGPD, de désinformation, de piratage, ou encore de phishing.

Si vous craignez que votre compte Twitter en fasse partie, ou tout simplement pour vous assurer que vos informations n'aient pas été piratées par un autre biais, n'hésitez pas à vous rendre sur le site haveibeenpwned.com. Il suffit d'y entrer son adresse mail ou son numéro de téléphone pour savoir si l'un des deux fait partie d'une des fuites de données recensées par le site.