Fin 2022, LastPass, l’un des gestionnaires de mots de passe parmi les plus populaires, a subi une attaque sans précédent. Alors que l'entreprise a d'abord minimisé les dégâts, l'intrusion s'est finalement révélée beaucoup plus grave puisque les sauvegardes dérobées contenaient des données critiques, chiffrées comme non chiffrées. Quelques mois plus tard, on apprenait que plusieurs services de GoTo, la maison mère de LastPass, avaient finalement été touchés par la brèche, exposant de fait un nombre d'utilisateurs encore plus importants.