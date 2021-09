Le Google Pixel 3 se briquerait sans raison apparente, selon des utilisateurs

Et le principal problème, c'est que ce désagrément arrive sans prévenir. Nombre d'utilisateurs et utilisatrices affirment n'avoir vu que peu de signes avant coureurs, voire aucun. L'appareil se met dans un mode de téléchargement d'urgence (EDL) de Qualcomm et aucune méthode de réinstallation régulière du micrologiciel ne permet de récupérer un smartphone utilisable. Les modèles Pixel 3 et 3XL sont notamment concernés.