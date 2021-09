Le Samsung Galaxy S21 FE sortirait finalement en octobre

Avant toute chose, il faut repréciser que la date d'annonce et de lancement d'un produit sont à détacher l'une de l'autre. Un principe qui s'était d'ailleurs bien illustré l'an dernier, avec Apple qui annonce ses iPhone 12 en octobre et les modèles Pro et Mini qui ne sont sortis que mi-novembre.

Tout ça pour dire que, d'après les sources de Jon Prosser, le Samsung Galaxy S21 FE sera lancé sur le marché le 29 octobre prochain. Une grosse semaine après l'ouverture des précommandes, le 20 octobre.

Aussi le leaker ne balaie pas pour autant l'éventualité d'une annonce le 8 septembre de la part de Samsung. Même si, comme nous le rapportions précédemment, la première quinzaine de septembre est déjà particulièrement riche en annonces, avec les Pixel 6 de Google et les iPhone 13 d'Apple en embuscade.