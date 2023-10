Les smartphones Google Pixel 6 ont quelques soucis avec Android 14

Si votre truc, c’est la photo, ne perdons pas un instant pour déclarer que sous les 650 euros, vous ne trouverez rien de mieux que le Google Pixel 6. Grâce à son nouveau capteur et ses algorithmes plus précis que jamais, il offre des images étourdissantes, qu’importe le scénario qu’on lui présente.

Mais tout n’est pas rose, et le Pixel 6 échappe à la note maximale pour plusieurs points. D’abord pour son design, à la fois daté et un peu grossier. Ensuite, même s’il est excellent, l’écran du Pixel 6 est plafonné à 90 Hz. Une fréquence qui n’est plus guère utilisée que par Google, ou des constructeurs d’entrée de gamme. La recharge est aussi un peu lente, le capteur photo avant daté et l’ultra grand-angle assez limité.

Malgré tout, le Pixel 6 reste un smartphone très intuitif, solide et qui offre finalement tout ce que l’on pourrait vouloir sur un smartphone milieu/haut de gamme. Ajoutons à cela le support logiciel garanti sur cinq ans, et on n’est pas loin d’avoir le meilleur smartphone Android lancé sur ce segment cette année. Une réussite.