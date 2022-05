Ces applications préinstallées sur de nombreux smartphones permettent à des hackers de voler vos données

Le problème, c’est qu’il est généralement impossible pour les utilisateurs de supprimer ces applications préinstallées sans obtenir un accès root. Il était donc important que le problème soit résolu à la source. Pour cela, Microsoft a travaillé étroitement avec mce Systems afin de corriger le plus rapidement possible ces failles et rendre la mise à jour disponible pour tous les opérateurs concernés. D’après l’entreprise, toutes les applications vulnérables repérées par les chercheurs ont été patchées, et il suffit donc de les mettre à jour pour être protégé. Autre bonne nouvelle, Microsoft a travaillé avec Google dans le but de rendre possible la détection de ce genre de vulnérabilités lors des contrôles de sécurité automatiques de Google Play Protect.