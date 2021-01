Darty, victime d'une campagne phishing, prévient ses nombreux clients

De la puberté à la ménopause, il peut être infernal de calculer ses cycles menstruels, prévoir les dates de ses règles pour éviter la surprise des saignements imprévus, ou encore anticiper ses périodes de fertilité et déterminer ses dates d’ovulation pour tomber enceinte… À l’ère du tout numérique, voici six applications mobiles à installer sur vos smartphones et tablettes Android, vos iPhone et iPad, pour, enfin, arrêter de compter !