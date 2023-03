Google One : le VPN est enfin dispo pour tous les utilisateurs

Le VPN Google One promet de renforcer la sécurité de navigation en chiffrant votre activité en ligne, en masquant votre adresse IP et en vous protégeant des pirates qui sévissent sur les réseaux non sécurisés, comme le Wi-Fi public. En plus de cela, le respect de la confidentialité et de la vie privée de l'utilisateur est rendu crédible par une disponibilité en open source des bibliothèques clientes. Même si certains voient ce service comme une ironie au regard de la toute-puissance de Google, le savoir-faire de l'entreprise en matière de sécurité n'est aujourd'hui plus à démontrer.