Cdiscount est "au bord du gouffre" ; qui pour le sauver ?

Le conseil d'administration de Casino devra étudier les propositions et espère trouver un accord de principe « d'ici au 27 juillet 2023 ». Mais aucune décision ne sera prise avant les échanges avec les créanciers, assure le groupe.

Ce qu'il souhaite, c'est une conversion d'une grande partie de sa dette en capital, portant sur plus de 3 milliards d'euros de dettes non sécurisées et entre 1 et 1,5 milliard d'euros de dettes sécurisées. Ainsi, les créanciers deviendraient les actionnaires de Casino, au lieu de récupérer leur argent.

En tout cas, quelle que soit la décision prise, il semble que la maison mère Rallye perdra le contrôle de Casino, ce qui signe aussi la fin de la mainmise du patron historique Jean-Charles Naouri.

Cela étant dit, Casino souhaite tout de même conserver ses activités en France. Rappelons que le groupe emploie plus de 200 000 personnes dans le monde, dont un gros quart en France. Il espère donc augmenter son capital « d'au moins 900 millions d'euros », ce qui lui permettra d'avoir les liquidités adéquates pour mener à bien sa stratégie 2023-2025.