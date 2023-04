Fnac-Darty et Cdiscount bientôt aux mains d'un même actionnaire ?!

Ce n'est pas la première fois que l'on vous parle de Daniel Kretinsky, et c'est normal. Propriétaire du groupe de presse CMI France (Elle, Télé7Jours, Marianne, Fémina), actionnaire du Monde et de TF1, et un temps candidat au rachat du groupe M6, l'homme d'affaires tchèque est un peu partout. Aussi principal actionnaire du groupe Fnac-Darty et candidat au rachat du groupe d'édition Editis, qui appartient à Vivendi, il veut aujourd'hui prendre le contrôle de Casino, grand nom de la distribution en difficulté et qui possède Cdiscount.