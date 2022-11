Xavier Niel veut racheter Editis à Vivendi

Le rachat d'Editis est le sujet majeur qui agite le milieu de l'édition depuis de nombreux mois. Vivendi n'a d'autre choix aujourd'hui que de vendre son fleuron, qui détient des maisons prestigieuses comme Julliard, Plon ou encore Robert Laffont, s'il veut acheter le groupe Lagardère, et par conséquent le groupe Hachette, le leader français du livre. Les autorités de la concurrence ont conditionné l'achat d'Hachette (Éditions Stock, Fayard, Grasset, Larousse, mais aussi les droits d'Astérix) à la vente d'Editis.

Xavier Niel n'est pourtant pas seul sur le dossier et de nombreux industriels souhaitent également mettre la main sur le groupe. Reworld Media et Mondadori, ainsi que les milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière auraient ou pourraient déposer une offre. Bernard Arnault (LVMH) et Rodolphe Saadé (CMA CGM) seraient aussi intéressés.

Vivendi attend une somme de 700 millions d'euros, dont 200 millions d'euros de dettes, une somme jugée très élevée par les experts du secteur et qui pourrait décourager certains des potentiels acheteurs.

Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré devra par ailleurs convaincre la Commission européenne que le rachat d'Editis par un groupe ayant déjà un pied dans l'édition française ne crée pas un mastodonte du secteur qui posera des problèmes de concurrence.

La clôture des dépôts de candidature est prévue par Vivendi pour ce vendredi 2 décembre.