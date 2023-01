Xavier Niel : pourquoi le fondateur de Free veut investir dans Brut

Le duo Niel-Saadé aurait les faveurs de certains des dirigeants de Brut. Mais les deux associés ont pour concurrent un certain Daniel Kretinsky. L'homme d'affaires tchèque, que Xavier Niel connaît bien, possède déjà les titres Marianne, Télé 7 Jours, et Elle, qu'il détient via sa holding CMI (Czech Media Invest). Il a également prêté 15 millions d'euros au journal Libération, en pertes depuis des années, et est propriétaire de la chaîne de télévision économique B SMART.