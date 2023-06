Rachat de Casino : Niel, Pigasse et Zouari peuvent-ils changer la face de la grande distribution ?

Cela fait maintenant de longues années, depuis près d'une décennie, que le groupe Casino est en proie à d'importantes difficultés financières. La situation est toujours particulièrement complexe pour envisager un avenir serein au sein de l'entreprise, puisqu'elle serait endettée, à la fin de son exercice 2022, à hauteur de 6,4 milliards d'euros, dont 4,5 milliards d'euros pour ses seules activités en France. Dans cette perspective, le P.-D.G. du groupe Casino, Jean-Charles Nouari, a demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation avec ses créanciers le 26 mai 2023 pour une durée de 4 mois, avec pour but de restructurer la dette du groupe.

Une semaine après avoir manifesté son intérêt, le trio d'hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari aurait donc déposé une offre de 1 milliard d'euros pour accroître leur présence dans le capital du groupe Casino. Le média Challenges ajoute que l'offre a déjà été transmise au conseil d'administration du groupe Casino. Pour les détails, 300 millions d'euros devraient directement venir de la poche des trois investisseurs français, et 700 millions d'euros proviendraient d'une levée de fonds « probablement d'autres investisseurs, actionnaires et créanciers de Casino », selon Challenges. Le groupe Casino doit notamment rembourser 3 milliards d'euros dans les deux prochaines années, soit près de la moitié de sa dette. Autant dire que le temps presse.