Decathlon pointé pour son opacité avec les données personnelles

Comme le souligne Pixel de Tracking, cette pratique est en totale opposition avec la promesse de Decathlon, qui assure ne pas exploiter les données de ses clients sans leur consentement.

Valiuz utilise le cookie Mediarithmics pour collecter les données de navigation des utilisateurs sur un site web de l'alliance. Par opération de hash et de recoupage, les informations censées être anonymes sont associées à votre compte afin d'établir un profil publicitaire.

La source dénonce également le fait que sur le site de Valiuz, l'interface des paramètres de traitement des informations est volontairement peu claire. Par défaut, le bouton de la fonction de tracking est sur OFF, ce qui laisse penser que le traçage est inactif. Ce n'est pas le cas, et il faut le basculer sur ON pour désactiver le pistage. Chez Valiuz, qui appartient à la puissante famille Mulliez, les idées ne manquent pas pour tromper les consommateurs.