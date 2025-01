Plutôt discret, Safari est le deuxième navigateur web le plus utilisé dans le monde : il possède, en effet, plus de 18 % des parts de marché dans le domaine. Alors que Microsoft Edge s'est récemment inspiré de son ergonomie et que Google Chrome a décidé de mettre au placard un mode compact similaire à ce service, ce navigateur basé sur Webkit réserve de belles surprises à ses utilisateurs.