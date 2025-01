Vous avez ouvert plein d'onglets dans Firefox et ne retrouvez plus celui qui vous intéresse ? Utilisez la fonction de recherche incluse dans ce navigateur. Pour cela, appuyez sur la flèche descendante visible en haut du navigateur et cliquez sur « Recherchez dans les onglets ». Tapez un ou plusieurs mots-clés, et magie ! Firefox retrouve l'onglet perdu en un clin d'œil !