Pourquoi et comment vous « séparer » de Safari sur macOS

Autre raison de se passer de Safari : sa nature fermée. Logiciel Apple oblige, Safari est loin de s'approcher d'un modèle open-source. Si cette approche fermée a aussi ses vertus, elle empêche le grand public et les chercheurs en sécurité de farfouiller facilement (et librement) dans le code de Safari pour y trouver d'éventuelles failles insoupçonnées. Apple s'appuie sur ses ingénieurs pour rendre Safari le plus sûr possible, mais il existe des navigateurs plus fiables… y compris en termes de respect de la vie privée. On pense notamment à Brave (basé sur Chromium, comme Edge et Chrome), Tor Browser ou encore Firefox, qui a pour sa part le mérite d'être open-source.