Que les choses soient claires, les modifications proposées par ce mode ne représentaient que quelques pixels de gain d'espace. C'est d'ailleurs probablement en raison de son manque d'intérêt que Google a préféré l'abandonner. De plus, d'autres navigateurs comme Vivaldi proposent des options de personnalisation plus avancées. Ces dernières permettent notamment de déplacer l'ensemble de la barre d'onglets et d'outils vers le bas de l'écran, ou de s'inspirer de la version mobile de Chrome où ces éléments disparaissent au défilement de la page.

Bien que Google pourrait envisager de nouvelles approches pour optimiser l'interface de Chrome à l'avenir, sachez en tout cas que cette version spécifique du mode compact ne verra jamais le jour en version stable. Enfin, ce n'est pas comme si c'était la première fois que le géant américain annonçait soudainement l'avortement d'un projet…