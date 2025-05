Cette refonte toucherait de nombreux aspects du système : les icônes d'applications, les menus, les fenêtres des applications et les boutons système seraient tous concernés. L'idée est de simplifier la navigation et le contrôle de l'appareil, tout en offrant une expérience visuelle modernisée et harmonisée avec ce que l'on connaît déjà sur iOS 19 et iPadOS 19, dont les fuites concernant le nouveau design se précisent. Alan Dye, vice-président du design de l'interface utilisateur chez Apple, superviserait ces changements.